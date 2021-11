Verhandlungen scheitern: Keine Lohnerhöhung für Bauarbeiter

Verhandlungen gescheitert Keine Lohnerhöhung für Bauarbeiter: Gewerkschaften warnen vor Fachkräftemangel In der Baubranche wird es nächstes Jahr keine generelle Lohnerhöhung geben. Verhandlungen der Gewerkschaften mit dem Baumeisterverband sind gescheitert. 04.11.2021, 12.30 Uhr

Der Baumeisterverband konnte sich mit den Gewerkschaften nicht einigen. (Symbolbild) Keystone

Am Donnerstag fand die dritte und letzte Verhandlungsrunde der Gewerkschaften Unia und Syna mit dem Baumeisterverband statt. Ohne Ergebnis, wie die Arbeitnehmervertretungen in einer Mitteilung schreiben. Schon das zweite Jahr in Folge würden Bauarbeiterinnen- und arbeiter damit leer ausgehen.