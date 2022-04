Verkauf Ruag International trennt sich von Australien-Geschäft Ruag International hat seine australische Sparte verkauft. Das australische Defence- und Fertigungsunternehmen Asdam übernimmt alle Aktivitäten des Schweizer Luft- und Raumfahrtkonzerns in Australien. 01.04.2022, 07.23 Uhr

Ruag International wandelt sich weiter zum Raumfahrtunternehmen. (Archivbild) Keystone

Ruag International treibt seinen Wandel zum auf den Raumfahrtmarkt fokussierten Unternehmen weiter voran: Der Schweizer Luft- und Raumfahrtkonzern verkauft Ruag Australia an Asdam. Das teilte die Ruag am Freitag mit. Asdam übernehme alle Aktivitäten von Ruag Australia inklusive aller Mitarbeitenden an allen Standorten in Australien.