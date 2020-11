Wegen Homeoffice rechnet öV-Branche mit weiteren Verlusten Aufgrund der Homeoffice-Empfehlung des Bundesrates pendeln weniger Menschen. Die öV-Branche korrigiert deshalb ihre finanzielle Prognose nach unten. 10.11.2020, 07.01 Uhr

Die öffentlichen Verkehrsmittel verzeichnen wieder weniger Passagiere. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Züge in der Schweiz sind wieder halb leer, seitdem der Bundesrat Mitte Oktober empfohlen hat, möglichst wieder von zu Hause aus zu arbeiten. «Gegenüber der Vorjahreswoche sind bis am 1. November nur noch halb so viele Reisende in unseren Zügen unterwegs gewesen im Fernverkehr», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli gegenüber Radio SRF am Dienstag.