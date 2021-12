Versicherung Verwaltungsrat von Helvetia soll neuen Präsidenten erhalten Im Verwaltungsrat von Helvetia kündigt sich ein Wechsel an. Die bisherige Präsidentin tritt aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl an. 08.12.2021, 07.45 Uhr

Axel Lehmann soll ab 2023 dem Verwaltungsrat von Helvetia vorstehen. (Symbolbild) Keystone

Die amtierende Verwaltungsratspräsidentin von Helvetia, Doris Russi Schurter, wird sich infolge eines familiären Schicksalsschlags an der Generalversammlung im April 2022 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. An ihrer Stelle soll ab Axel Lehmann 2023 Präsident des Verwaltungsrates werden, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte.