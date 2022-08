Missbrauch: Suva meldet erneut mehr Verdachtsfälle

Unfallversicherung Missbrauch: Suva entdeckt erneut mehr Verdachtsfälle Bei der Suva haben die Verdachtsfälle von Versicherungsmissbrauch 2021 weiter zugenommen. Der Unfallversicherer verhinderte damit ungerechtfertigte Zahlungen in der Höhe von 17 Millionen Franken. 23.08.2022, 10.29 Uhr

Der Unfallversicherer Suva hat in den letzten Jahren immer mehr Fälle von Konkursdelikten festgestellt. Keystone

Konkret hat die Suva letztes Jahr 2839 Verdachtsfälle von Versicherungsmissbrauch untersucht. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme um 27 Prozent, wie der Unfallversicherer am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt hat die Suva in 686 abgeschlossenen Fällen den Verdacht auf Missbrauch bestätigen können. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 478 Fällen.

Durch die Bekämpfung von Missbrauch konnte das Unternehmen gemäss eigenen Angaben 20,9 Millionen Franken einsparen. 17 Millionen davon betreffen ungerechtfertigte Leistungsbezüge, die verhindert werden konnten. Die restlichen eingesparten 3,9 Millionen stammen aus der Missbrauchsbekämpfung bei versicherten Betrieben, heisst es weiter. Im Jahr 2020 betrug der total eingesparte Betrag noch 12,6 Millionen.

In den vergangenen Jahren hat der Unfallversicherer vermehrt Fälle von Konkursdelikten festgestellt, wie er schreibt. Die Suva stosse «regelmässig auf Fälle, wo mittels Subunternehmer-Konstrukten systematisch Versicherungsprämien hinterzogen werden», wird Roger Bolt, Leiter Bekämpfung Versicherungsmissbrauch, in der Mitteilung zitiert. Die grössten dieser Fälle hätten bei der Suva in den letzten Jahren eine Schadenssumme «in Millionenhöhe» verursacht, heisst es. (dpo)