Versicherungen Swiss Life mit höheren Gewinnen im ersten Halbjahr Der Lebensversicherer konnte das Betriebsergebnis um sechs Prozent und den Reingewinn um vier Prozent steigern. CEO Patrick Frost spricht von einem «starken Resultat.» 17.08.2022, 07.21 Uhr

Swiss Life konnte im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum der Fee-Erträge verbuchen. (Archivbild) Keystone

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Swiss Life ein bereinigtes Betriebsergebnis von 922 Millionen und einen Reingewinn von 642 Millionen Franken erzielen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent beim Betriebsgewinn und vier Prozent beim Reingewinn. Swiss-Life-Chef Patrick Frost bezeichnete dies in einer am Mittwoch publizierten Mitteilung als «starkes Ergebnis».