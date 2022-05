Versicherungen Swiss Life nimmt mehr Prämien und Gebühren ein Im ersten Quartal 2022 kann Swiss Life seine Prämieneinnahmen steigern. Auch bei den Gebühren verzeichnet der Versicherer einen Wachstum. 11.05.2022, 08.06 Uhr

Swiss Life konnte bei den Prämien und Gebühren zulegen im ersten Quartal. Dagegen schnitt das Vermögensverwaltungsgeschäft schlechter ab. Keystone

Von Januar bis März nahm Swiss Life insgesamt 6,9 Milliarden Franken Prämien ein. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Wachstum um 1 Prozent, wie der Versicherer am Mittwoch bekannt gibt. In lokalen Währungen belief sich das Plus auf 3 Prozent.