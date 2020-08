Vifor Pharma trotzt Coronakrise – Mehr Umsatz und Gewinn Das Pharmaunternehmen Vifor ist auch im ersten Halbjahr weiter gewachsen. Wegen der Coronapandemie passt der Konzern jedoch die Prognose für das Geschäftsjahr an. 06.08.2020, 08.27 Uhr

Vifor Pharma ist trotz Coronakrise weiter gewachsen. Keystone

(rwa) Das Unternehmen mit Sitz in Glattbrugg ZH erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Nettoumsatz von 922,5 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 1 Prozent, wie Vifor Pharma am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda wuchs um 19,8 Prozent auf 305,1 Millionen Franken. Dafür verantwortlich ist der gestiegene übrige Betriebsertrag wie auch Kosteneinsparungen in Folge der Coronakrise.