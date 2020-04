Virtuelle Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds mit Schweizer Beteiligung Wegen der Coronakrise findet die diesjährige Frühjahrstagung nur virtuell statt. Ein Schweizer Trio nimmt teil - mit klaren Vorstellungen. Roman Schenkel 16.04.2020, 12.06 Uhr

Finanzminister Ueli Maurer und Nationalbankpräsident Thomas Jordan nehmen an der virtuellen Telefonferenz teil. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Bundesrat Ueli Maurer, Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, in Vertretung von Bundesrat Guy Parmelin, und Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, nehmen am Mittwoch und Donnerstag an der virtuellen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank teil, lässt der Bundesrat in einer Medienmitteilung verlauten. Hauptfokus der Tagung, wie auch des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure im Vorfeld, liegt in der globalen Bewältigung der Auswirkungen der Coronakrises.