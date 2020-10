Wachsende Leerstände bei Mietwohnungen, Knappheit bei Wohneigentum Der aktuelle Immobilienmonitor der UBS geht davon aus, dass sich die bestehenden Trends auf dem Immobilienmarkt weiter festigen. Noch unklar ist, wie sich das Homeoffice auf die Büroflächen auswirkt. 08.10.2020, 09.45 Uhr

Die Büroflächen dürfen kurzfristig weniger gefragte sein - dies wegen der Rezession und dem Jobabbau. (Symbolbild)

Walter Schwager

(mg) Nichts neu, aber vieles ein bisschen anders: So kann man den Immobilienmonitor der Schweizer Grossbank UBS für das 3. Quartal zusammenfassen. Weiterhin werden viele Mietwohnungen gebaut, was zu einem wachsenden Leerstand führt. Immer knapper wird dagegen das verfügbare Wohneigentum. Das sorgt laut einer Mitteilung vom Donnerstag für «weiter steigende Eigenheimpreise, was bestehende Wohneigentümer vor Werteinbussen schützt, für Neuerwerber hingegen die Finanzierungshürden noch mehr erhöht.»