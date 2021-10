Konjunktur: Erholung verschiebt sich auf 2022

Volkswirtschaft Engpässe bei Lieferketten bremsen die Wirtschaft Die ETH-Konjunkturforschungsstelle rechnet für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent. Eine Normalisierung der Konjunktur wird für 2023 erwartet. 06.10.2021, 10.00 Uhr

Die globalen Lieferketten sind noch immer gestört – das spürt auch die Schweizer Industrie. Keystone

Die wirtschaftliche Erholung der Pandemie verschiebt sich teilweise auf das nächste Jahr. Grund dafür sind Engpässe in den internationalen Lieferketten und der Verlauf der Pandemie in der Schweiz. Zu dieser Einschätzung gelangt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Für das laufende Jahr rechnet sie mit einer Wachstumsrate von 3,2 Prozent, 2022 soll das Wirtschaftswachstum 3,6 Prozent betragen. Ab 2023 dürfte das Wachstum auf Vorkrisenniveau abflachen (1,8 Prozent), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Für 2023 sind Sportevents jedoch nicht miteingerechnet.