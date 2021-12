Wachstumsstrategie Strategischer Schritt: BKW übernimmt IT-Dienstleisterin UMB Das Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW will das Schweizer IT-Unternehmen UMB übernehmen. Die Gruppe macht damit einen weiteren Schritt in ihrer Wachstumsstrategie. 21.12.2021, 08.17 Uhr

BKW setzt die Wachstumsstrategie fort und übernimmt IT-Dienstleisterin UMB. Keystone

Mit der Akquisition verfolgt die BKW Gruppe zwei strategische Ziele: Sie will ihr im Aufbau befindendes IT-Dienstleistungsgeschäft in eine führende Position im Schweizer Markt bringen und gleichzeitig ihre technologischen und digitalen Kompetenzen für die ganze Gruppe «bedeutend» stärken. Das teilte das Energie- und Infrastrukturunternehmen am Dienstag mit. Der Abschluss der Übernahme, die von den Behörden genehmigt werden muss, wird im 1. Quartal 2022 erwartet. Über den Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.