Nur 40 Prozent der Schweizer Firmen sichern Währungsrisiken ab

Währungen Der Euro bleibt bei Schweizer Firmen Trumpf, doch nur eine Minderheit von ihnen sichert sich gegen Währungsrisiken ab Die Credit Suisse publiziert ihre neuste Devisenumfrage und diese fördert Erstaunliches zutage. Florence Vuichard 10.01.2022, 09.00 Uhr

Das Euro-Franken-Kursverhältnis ist für die hiesigen Unternehmen entscheidend. Keystone

Er ist und bleibt die wichtigste Fremdwährung für Schweizer Unternehmen: der Euro. 78 Prozent der Firmen bezahlen wenigstens einen Teil der von ihnen bezogenen Vorleistungen in der europäischen Gemeinschaftswährung, bei den Industriefirmen liegt dieser Anteil gar bei 85 Prozent. Und 69 Prozent der Unternehmen verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen in Euro. Das geht aus der Credit Suisse Devisenumfrage 2022 hervor, für welche die Bank 1098 Firmen mit Sitz in der Schweiz befragt hat.