Wirtschaft Suzanne Thoma geht zu Sulzer – BKW braucht neue Chefin BKW-CEO Suzanne Thoma tritt 2022 zurück. Sie will neue Verwaltungsratspräsidentin bei Sulzer werden. Auf ihr Engagement im Verwaltungsrat der OC Oerlikon Holding will sie verzichten. 06.12.2021, 08.18 Uhr

Will in Zukunft als professionelle Verwaltungsrätin tätig sein: BKW-CEO Suzanne Thoma. Keystone

Nach elf Jahren kehrt Suzanne Thoma der BKW den Rücken. Seit 2013 war sie CEO des Berner Energieversorgers, seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitung. Thoma wolle sich auf eine Zukunft als professionelle Verwaltungsrätin konzentrieren, teilte die BKW am Montag mit. Sie stehe für die Einarbeitung ihrer Nachfolge zur Verfügung. Wer diese antreten wird, ist noch nicht bekannt. Neu will Thoma das Verwaltungsratspräsidium von Sulzer übernehmen. Sie soll im April von der Generalversammlung gewählt werden, teilte Sulzer ebenfalls am Montag mit.