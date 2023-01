WEF 2023 in Davos: Eine Wohnung kostet bis zu 25000 Franken

Miete Verrückte Preise vor dem WEF: Welche Wahnsinnssumme Sie jetzt für eine Wohnung in Davos zahlen Wer aktuell für das World Economic Forum (WEF) in Davos in gut einer Woche noch ein Bett sucht, muss tief in die Tasche greifen. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten – und wenn, dann sind sie teuer. Sogar sehr teuer. André Bissegger und Samuel Thomi Jetzt kommentieren 06.01.2023, 14.00 Uhr

Das WEF kehrt Mitte Januar nach Davos zurück. Keystone

Zweimal abgesagt, einmal nur virtuell und einmal in den Mai verschoben: Zwei Jahre lang blieb das traditionelle Stelldichein der Mächtigen Mitte Januar in Davos aus. Nun kehrt das Weltwirtschaftsforum zum ursprünglichen Datum zurück: Ab Montag in einer Woche werden sich führende Politiker, Topmanagerinnen und Prominente wiederum im Bündner Landwassertal treffen. Allein aus der Schweiz wollen sechs der sieben Bundesräte nach Davos fahren.

Dass das WEF nach der Pandemie wieder im Winter an seinem Ursprungsort stattfinden kann, dürfte nicht nur Gründer Klaus Schwab freuen, der bekanntlich auf den «Spirit of Davos» schwört. Sondern auch die Hoteliers in den Bündner Bergen. Für diese ist die WEF-Woche längst eine wichtige Einnahmequelle mitten im Januarloch.

«In der Stadt freuen sich alle darauf, dass wieder WEF-Normalität einkehrt», sagt Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden. Grundsätzlich sei der Kanton «extrem» gerne Gastgeber – nicht nur wegen des Geldes, wie oft suggeriert werde. «Für uns ist dieser Anlass auch sehr wichtig für die Reputation.»

Davos ist ausgebucht

Wer jetzt noch keine Unterkunft hat, wird es schwer haben, in Davos ab dem 16. Januar ein Bett zu finden. «Wir gehen davon aus, dass die Auslastung wieder wie 2020 sein wird: ‹Full House› in Hotels wie auch bei den Ferienwohnungen», sagt Reto Branschi, Direktor der Destination Davos-Klosters. Wer jetzt noch ein Bett suche, der habe im Moment keine Chance. «Wenn Sie Glück haben, finden Sie vielleicht ‹Last Minute› noch etwas.»

Die Preise schiessen in Davos während der WEF-Woche durch die Decke. Screenshot Airbnb

Das bestätigt ein Blick auf verschiedene Buchungsplattformen. Viele Angebote gibt es nicht mehr – und wenn, dann sind sie teuer. Wer beispielsweise 0,6 Kilometer vom Zentrum entfernt auf einem Schlafsofa und zwei Doppelbetten nächtigen möchte, kann dies in einer Wohnung für 25 000 Franken für fünf Nächte tun. Etwas günstiger geht es in einem einfachen Studio mit drei Betten. Die Nacht kostet hier während des WEF 2600 Franken. Inklusive Servicegebühren und Reinigung macht das für fünf Nächte rund 15 000 Franken. Im Februar wäre dasselbe Studio dann wieder für 150 Franken pro Nacht zu haben.

Screenshot Booking.com

Etwas ausserhalb des Zentrums ist sonst übrigens auch noch eine Wohnung für vier Gäste zu finden. Kostenpunkt: Knapp 20 000 Franken für fünf Nächte. Übrigens: Wenn nicht WEF-Woche ist, kann dieselbe Unterkunft nicht gemietet werden. Zimmer gibt es aktuell aber auch noch in Serneus bei Klosters. Knapp 10 Kilometer von Davos entfernt werden für das Zimmer für fünf Nächte 15 000 Franken fällig.

«Ausserirdische Preise»

Für die gesalzenen Übernachtungspreise erntete der Bündner Luftkurort nicht nur von den WEF-Organisatoren regelmässig Kritik. Für Reto Branschi liegt das Problem aber nicht bei den Hotels, sondern bei den Ferienwohnungen. Für diese würden während des WEF «teilweise ausserirdische Preise» verlangt. «Doch das WEF benötigt auch diese, werden doch während des Anlasses darin Mitarbeitende untergebracht.» Korrigierend einschreiten kann die Destination allerdings nicht. «Wir können dazu nur Empfehlungen abgeben und daran erinnern, dass überrissene Preise den Fortbestand des WEF gefährden», sagt Branschi.

Bezüglich Hotels relativiert der Tourismusdirektor jedoch: «Während des WEF sind die Hotelbetten in Davos zu mindestens 80 Prozent für Teilnehmende reserviert. Über den Rest können die Hotels selber verfügen – für Stammgäste oder neue Gäste.» Die Preise, welche die Hotellerie für das WEF-Kontingent stellt, seien «absolut fair». Die restlichen Preise bestimme der Markt.

Ernst «Aschi» Wyrsch, der 30 Jahre lang Hotelier in Davos war, findet es «heuchlerisch», über die hohen Preise in Davos zu sprechen. «Wo während einer kurzen Zeit eine grosse Nachfrage herrscht, gehen die Preise immer durch die Decke», sagt er. Dies müsse man aushalten, das sei eben der Markt. «Ein Problem sehe ich einzig, dass die Aushilfen während des WEF wegen der Platznot immer weiter weg untergebracht werden müssen.»

Will nichts wissen von Abzocke während des WEF: Ernst «Aschi» Wyrsch, ehemaliger Hotelier in Davos und Bündner Hotellerie-Präsident. Archivbild: Sandra Ardizzone

Bündner Hotellerie-Präsident: «Ich finde es heuchlerisch, über die hohen Preise in Davos zu reden» Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, will bei den hohen Preisen während des World Economic Forum (WEF) nicht von Abzocke sprechen. Das sei eine Frage des Marktes. Problematisch sei das wenn schon für die Hotels und deren zusätzlichen temporären Mitarbeitenden. Herr Wyrsch*, in gut einer Woche kehrt das WEF im Winter zurück nach Davos. Wie ist die Stimmung unter den Hoteliers? Da muss man zwischen Davos und ausserhalb unterscheiden. In der Stadt freuen sich alle darauf und sind dankbar, dass wieder WEF-Normalität einkehrt. Im vergangenen Mai war das ja ein reduziertes WEF. Ausserhalb Graubündens höre ich jedoch auch kritischere Stimmen dem Treffen gegenüber. Davoser Hoteliers verdienen ja auch kräftig mit am WEF! Grundsätzlich ist der Kanton ja extrem gerne Gastgeber, nicht nur wegen des Geldes, wie Sie suggerieren. Für uns ist dieser Anlass auch sehr wichtig für die Reputation. Welche Rolle spielt dabei eigentlich das Wetter? Klar ist es hübscher, wenn Davos tiefweiss verschneit ist. Das ist aber mehr medial im Vorfeld ein Thema. Wenn die Teilnehmer einmal da sind, dominieren die Themen und die Kontakte. Zurück zur Hotellerie: Nach Corona leidet die Branche erst recht unter dem Fachkräftemangel. Gibt es genug Personal für all die VIP? Laut einer Umfrage unter unseren 580 Mitgliederbetrieben im Kanton fehlen diesen rund 10 Prozent der Mitarbeitenden. Das spürt man natürlich! Beim WEF ist das jedoch weniger ein Problem, da alle Betriebe in dieser Zeit immer schon mit zusätzlichem Personal arbeiten müssen. Also, alles halb so wild? Nein, schweizweit werden in den kommenden Jahren Mitarbeitende fehlen. Schlimmstenfalls müssen einzelne Hotels deswegen Dienstleistungen abbauen. Zudem spüren wir seit der Pandemie, dass beispielsweise Ferienwohnungen stärker zum Arbeiten aus den Bergen genutzt werden. Diese fehlen dann den Hotels zur temporären Anmiete. Sprich: Hoteliers werden in Zukunft deutlich mehr ausgeben müssen für ihre Mitarbeitenden. Apropos Unterkünfte: Die Übernachtungspreise in Davos sorgten immer wieder auch für Kritik von Seiten des WEF. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Ganz ehrlich: Ich finde es heuchlerisch, über die hohen Preise in Davos zu reden. Wo während einer kurzen Zeit eine grosse Nachfrage herrscht, gehen die Preise immer durch die Decke. Das muss man aushalten, das ist der Markt. Ein Problem sehe ich einzig, dass die Aushilfen während des WEF wegen der Platznot immer weiter weg untergebracht werden müssen. Es gibt aber auch Auswüchse bei Privaten? Wie gesagt, während des WEF sind jeweils unglaublich viele Menschen mit unglaublich viel Geld vor Ort. Ich habe Mühe, da irgendwelche Preise zu kritisieren. Übrigens war ich mit meinem Sohn eben an der Fussballweltmeisterschaft in Katar. Da war logischerweise während dieser Zeit auch alles viel teurer. Wie ist der Buchungsstand derzeit in und um Davos? Sehr gut, wie immer ist die Nachfrage am WEF viel grösser als das Angebot. Das heisst aber auch, dass angrenzende Gebiete bis nach Zürich ebenfalls profitieren können vom WEF. Ihr Geheimtipp, wenn ich jetzt noch ein Hotelbett am WEF suche? Warten Sie ruhig zu: Für Mutige besteht am Tag der Anreise erfahrungsgemäss immer noch die Möglichkeit, irgendwo ein freies Bett zu finden durch kurzfristige Absagen. Und wie werden Sie das WEF 2023 verbringen? Ich bin jetzt Zaungast und beobachte weiterhin mit grosser Freude, wie sich das Weltwirtschaftsforum weiterentwickelt. Denn meine Faszination für Herrn Professor Schwab bleibt: Am Ende verkauft er mit seinem Engagement und Treffen noch immer Vertrauen. * Ernst «Aschi» Wyrsch ist Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden und war 30 Jahre lang Hotelier in Davos. Heute ist der 61-Jährige Experte für Leadership und Referent.

