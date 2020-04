Wegen Coronakrise: Credit Suisse senkt Wachstumsprognose erneut Die Credit Suisse hat ihre Prognose für die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ein weiteres Mal gesenkt. Neu geht sie von einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 3,5 Prozent aus. 17.04.2020, 10.14 Uhr

Die Prognose der Credit Suisse hat sich noch einmal verdüstert. Keystone

(rwa) Die Rezession sei tiefer als bislang von den eigenen Ökonomen prognostiziert, schreibt die Bank in einer Mitteilung vom Freitag. Vor allem in auslandsorientierten Branchen dürfte die Erholung demnach langsamer ausfallen als erwartet. Am stärksten unter der Coronakrise hätten namentlich der Maschinenbau wie auch die Uhren- und Metallindustrie zu leiden.