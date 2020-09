Wegen Krebserkrankung: Antje Kanngiesser ersetzt Alpiq-CEO André Schnidrig André Schnidrig tritt als CEO des Energieversorgers Alpiq zurück.Als Grund nennt das Unternehmen dessen Krebserkrankung. Nachfolgerin wird die Juristin Antje Kanngiesser. Aktualisiert 22.09.2020, 07.14 Uhr

Alpiq-CEO André Schnidrig tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Keystone

(wap) Schnidrig befinde sich seit der Diagnose im Februar 2020 in Behandlung, kommunizierte das Unternehmen am Dienstag. Er habe sich entschieden, sich voll und ganz auf die vollständige Genesung zu konzentrieren. Schnidrig war per 1. Januar zum CEO der Alpiq Gruppe gewählt worden. Er war seit zehn Jahren für das Unternehmen tätig.