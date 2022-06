Wegen Personalmangels Sommerferien ade? Swiss streicht heute tausenden Passagieren den Flug – diese Ferienziele sind betroffen Weil sie den Flugbetrieb nach der Pandemie nicht genug schnell wieder hochfahren kann, muss die Swiss in den Sommerferien zahlreiche weitere Flüge streichen. Nun muss sich die Lufthansa-Tochter in Deutschland und Österreich Hilfe holen. Samuel Thomi 2 Kommentare Aktualisiert 07.06.2022, 13.56 Uhr

Kämpft nach der Pandemie mit zu grosser Nachfrage: Swiss-Chef Dieter Vranckx muss weitere Flüge absagen oder Passagiere umbuchen. Keystone

Zwar steht der Sommer vor der Tür. Doch selbst wer bereits eines der begehrten Flugtickets in die Ferien ergattern konnte, kann nicht sicher sein, dass der Flug an den Strand auch wirklich abheben wird. Zumindest nicht mit der Swiss. Denn als Folge der Coronapandemie kämpft die Schweizer Fluggesellschaft weiterhin mit einem Personalengpass. Wie am Dienstag zuerst der «Blick» berichtete, soll die Fluggesellschaft im Juli und August «rund 100 Flüge» streichen. Dieser Ausfall treffe «etwa 30'000 Passagiere».

Gegenüber CH Media bestätigt eine Swiss-Sprecherin zwar die erneute Reduktion des Sommerflugplans im Juli und August. «Der Anteil der gestrichenen Flüge am gesamten Sommerflugplan bewegt sich weiterhin im tiefen einstelligen Prozentbereich», schreibt sie. Und zur Anzahl Betroffener heisst es: «Von den Streichungen sind lediglich zwei Prozent der Passagiere betroffen.» Zahlen nennt die Swiss-Sprecherin auch auf Rückfrage jedoch keine. Sprich: Wie viele Ferienhungrige also entweder am Ende doch keinen Flug ans Meer bekommen – oder nun kurzfristig umgebucht werden müssen –, lässt sich nicht definitiv klären.

Lufthansa-Personal hilft in Swiss-Kabinen aus

Gleichentags schreibt der Aereotelegraph nämlich von lediglich «mehreren Dutzend Flügen», die im bevorstehenden Hochsommer ausfallen sollen. Zu dieser tieferen Anzahl ausgefallener Flüge kommt das Branchenportal, weil «Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa ab Juli bei Swiss» aushelfen würden. Diese Aktion sei auf neun Monate bis März 2023 befristet und die interne Stellenausschreibung laufe bereits.

Gegenüber CH Media bestätigt Oliver Buchhofer, Head of Operations von Swiss, den Einsatz der Lufthansa-Mitarbeitenden. Die Schweizer Fluggesellschaft sei dankbar für die «rasche Unterstützung und Entlastung durch Kolleginnen und Kollegen aus der Kabine von Lufthansa». Und Buchhofer entschuldigt sich auch gleich bei den Passagieren für etwaige Unannehmlichkeiten als Folge von Umbuchungen.

Gestrichen, gekürzt – oder die Konkurrenz springt ein Und das sind alle jüngsten Streichungen, Kürzungen oder an die Konkurrenz abgetretenen Verbindungen der Fluggesellschaft Swiss: - Ab Zürich wird im Juli und August ein wöchentlicher Langstreckenflug nach San Francisco gestrichen. - Die grösste Anpassung in Europa betrifft die Swiss-Flüge nach Wien: Diese werden über die Sommermonate allesamt von der Schwestergesellschaft Austrian Airlines übernommen. Laut Swiss machen diese Passagiere etwa die Hälfte aller von den jüngsten Kürzungen betroffenen Fluggäste aus. - Ab Genf entfallen wöchentlich fünf Flüge nach London. - Nach Danzig, Dresden oder Warschau werden in den Sommferien ebenfalls Flüge gestrichen. Derweil fliegt Nürnberg von Juli bis Oktober gleich ganz aus dem Swiss-Flugplan. Alle von Ausfällen oder Änderungen betroffenen Passagiere sollen per Mail eine Ankündigung erhalten, schreibt Swiss. Darin enthalten sein sollen auch alternative Reisemöglichkeiten, die sie annehmen oder ablehnen könnten. Zudem könne auch die Erstattung des Flugtickets beantragt werden. (sat)

Der rasante Anstieg der Nachfrage im Airline-Geschäft kommt allerdings nicht ganz überraschend. Bereits Anfang Jahr war klar geworden, dass Buchungen für die Sommerferien stark zunehmen. Dies im Zuge der damals in der Schweiz als auch weltweit angekündigten Lockerungen der Covid-Massnahmen.

Abbau statt Ausbau des Angebots

Dann erkannte die Lufthansa-Tochter beim Wiederhochfahren des Betriebs jedoch, dass ihre Kapazitäten dafür zu knapp sind. Und so kündigte die Swiss bereits im April eine Reduktion der Langstrecken-Verbindungen an. Betroffen: Vor allem Flüge in die USA. Und dies ebenfalls wegen «operationeller Herausforderungen». Zudem teilte die Swiss mit, Flüge an die Muttergesellschaft Lufthansa abzugeben.

Hintergrund des aktuellen Engpasses ist aber auch: Die Swiss verkündete im Mai 2021 als Folge der Coronapandemie einen personellen Kahlschlag mit einem Abbau von 1700 Stellen und einer Verkleinerung der Flotte um 15 Flugzeuge. Nur wenige Monate nach der Massenentlassung musste die Fluggesellschaft allerdings bereits ein erstes Mal wieder neues Personal einstellen. Und dann stellte die Swiss Anfang des laufenden Jahres 150 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf die Strasse – weil sich diese nicht gegen Corona impfen liessen.

