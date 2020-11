Wegen steigender Fallzahlen: Erholung der Wirtschaft verliert an Schwung Der Einkaufsmanagerindex (PMI) deutet zwar weiter auf eine Erholung der Wirtschaft hin, doch die steigenden Coronazahlen bremsen die gute Entwicklung aus. 02.11.2020, 11.35 Uhr

Der Dienstleistungssektor spürte die Entwicklung der Pandemie bereits im Oktober. Keystone

(agl) Im Industriebereich lag der PMI, der als Frühindikator für die Konjunkturentwicklung gilt, bei 52,3 Zählern. Das ist über der Wachstumsschwelle, jedoch leicht tiefer als noch im September. So hat die Produktion im Oktober zwar noch zugenommen, aber nicht mehr so stark wie im Vormonat, wie die Credit Suisse am Montag mitteilte. Auch der Personalabbau habe sich wieder beschleunigt.