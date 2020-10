Weniger Firmenpleiten: Die Konkurswelle bleibt vorerst noch aus In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 21 Prozent ab. Ausserdem gab es mehr Neugründungen. 19.10.2020, 08.06 Uhr

Geschäftsaufgaben wegen der Coronakrise bleiben bisher die Ausnahme: Insgesamt hat sich die Zahl der Konkurse deutlich verringert. (Symbolbild) Keystone

(wap) Von Januar bis April sind in der Schweiz 2760 Konkursverfahren wegen betrieblicher Insolvenz eröffnet worden. Diese Daten hat das Smart-Data-Unternehmen Bisnode am Montag veröffentlicht. Die Zahl der Konkurse liege damit deutlich unter dem Durchschnitt, schreibt Bisnode in einer Medienmitteilung: In den ersten neun Monaten 2020 habe die Zahl der Firmenpleiten um 21 Prozent abgenommen. Zugleich seien 33'573 Neugründungen eingetragen worden. Dies entspreche einem Zuwachs um zwei Prozent.