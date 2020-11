Wer nicht ins Heim geht, erhält zu Hause oft zu viele Beruhigungsmittel Immer mehr Menschen wollen ihren Lebensabend zu Hause verbringen. Dabei komme es oft zu Übermedikationen, warnt die Krankenkasse Helsana nach einer Analyse ihrer Daten. 25.11.2020, 13.26 Uhr

Medikamentation zu Hause: Wer von der Spitex gepflegt wird, erhält im Schnitt 16 Medikamente gleichzeitig. (Symbolbild) Keystone

(wap) Seit 2013 sind die Medikamentenbezüge von Spitex-Patienten drastisch gestiegen. Dies zeige eine Analyse der eigenen Daten, schreibt die Krankenkasse Helsana am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Zunahme betrage insgesamt 47,7 Prozent. Hintergrund sei, dass heute mehr Menschen den Lebensabend zu Hause verbringen möchten und deshalb vermehrt Spitex-Hilfe in Anspruch genommen werde.