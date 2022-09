So viel verlangen die TV-Anbieter, wenn man Werbung Spulen will

Werbespots Von 0 bis fast 8 Franken: So viel verlangen die TV-Anbieter, wenn man die Werbung weiterhin Spulen will Wer ab Oktober weiterhin die Werbung beim Replay-TV überspringen will, mus neu zusätzlich dafür bezahlen. Dabei zeigen sich zum Teil beträchtliche Unterschiede bei den Gebühren der TV-Anbieter. 14.09.2022, 16.20 Uhr

Für das Überspringen der Werbung beim Replay-TV müssen die Kundinnen und Kunden in Zukunft extra bezahlen. (Symbolbild) Keystone

Wer keine Werbung sehen will, muss künftig bezahlen. Die meisten Anbieter haben am Mittwoch veröffentlicht, wie tief die Nutzerinnen und Nutzer in die Tasche greifen müssen, wenn sie in der Replay-Funktion auch weiterhin die Werbepausen überspringen wollen. Und es zeigt sich: Die Tarife variieren stark. Während das Feature bei Teleboy 5 Franken pro Monat kostet, sind es bei Yallo 7,95 Franken. Wer über Zattoo schaut, für den fallen gar keine Zusatzkosten an. Die Zusatzkosten würden nicht an die Abonnentinnen und Abonnenten weitergegeben, so Zattoo.