Weko büsst deutschen Tabakkonzern wegen Absprachen

Wettbewerb Abschottung des Schweizer Marktes: Weko büsst deutschen Tabakkonzern Die deutsche Tabakherstellerin Pöschl vereinbarte mit mehreren europäischen Händlern ein Exportverbot von Tabak in die Schweiz. Nun büsst die Wettbewerbskommission das Unternehmen. Aktualisiert 06.07.2021, 08.23 Uhr

Die gebüsste Firma verkaufte hierzulande unter anderem Schnupftabak. (Symbolbild) Keystone

Pöschl vertreibt in der Schweiz Schnupftabak und Tabak zum selber drehen. In Verträge mit mehreren europäischen Vertriebspartnerinnen verankerte das Unternehmen Exportverbote. Diese Händler durften keine Tabakprodukte in die Schweiz liefern. Solche Abreden seien unzulässig, befand nun die Wettbewerbskommission (Weko). Sie büsst nun Pöschl mit 270'000 Franken. Mit dem Exportverbot sei der Schweizer Markt abgeschottet und der Wettbewerb behindert worden, teilte die Weko am Dienstag mit.