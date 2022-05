Schweizer Bergbahnen frohlocken: Wintersaison war sehr gut

Wintersaison 2021/22 Bergbahnen jubeln: Besucherzahlen gingen steil aufwärts Viel Schnee und Sonnenschein: Der vergangene Winter hat viele Menschen in die Berge gelockt. Entsprechend zufrieden sind die Bergbahnen mit der letzten Saison. 04.05.2022, 10.56 Uhr

Viel Sonne und Schnee: Die Bergbahnen blicken auf eine gute Wintersaison zurück. Keystone

«Pulver gut» für die Schweizer Seilbahnbranche: Die Bergbahnen blicken auf eine sehr gute Wintersaison zurück, wie der Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Mittwoch mitteilte. Seit Saisonbeginn waren die Verhältnisse für die Wintersportlerinnen und -sportler ideal – auch dank der meist guten Wetterbedingungen während den Hauptsaisonzeiten und an den Wochenenden. Weihnachten und der späte Ostertermin wirkten sich ebenfalls positiv auf die Frequenzen aus.

Das zeigt sich in den Zahlen: Konkret erzielte die Branche 30 Prozent mehr Ersteintritte und 38 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. In der Zentralschweiz nahmen Ersteintritte und Umsatz um 37 respektive 39 Prozent zu, im Wallis waren es 35 und 46 Prozent und in der Ostschweiz 44 und 46 Prozent. Auch Graubünden steigerte die Ersteintritte um 25 und den Umsatz um 29 Prozent. Nur im Tessin und im Arc jurassien gab es deutliche Einbrüche – etwa wegen den schlechten Schneeverhältnissen.

Profitiert haben vor allem die Unternehmen mit einem Umsatz von über 10 Millionen Franken. Sie legten im Vergleich zur Vorsaison um rund 40 Prozent zu. Seilbahnunternehmen mit einem Umsatz von weniger als einer Million verkauften dagegen einen Fünftel weniger. Im Vorjahr profitierten diese noch überdurchschnittlich von der Nachfrage der Wintersportler, wenn sie in der Nähe von Agglomerationen lagen.

Corona beeinflusste Vorsaison massiv

Allerdings ist die gesamtschweizerische Steigerung der Umsatz- und Besucherzahlen hauptsächlich durch die besondere Situation in der Vorsaison zu erklären, wie es weiter heisst. Damals blieben aufgrund der regional unterschiedlichen Corona-Massnahmen einige Skigebiete kurzfristig geschlossen – etwa in der Zentral- und Ostschweiz. Diese öffneten ihre Pisten teilweise erst wieder ab dem Jahreswechsel. Und auch die Gastronomie war eingeschränkt.

Trotzdem geht die vergangene Saison als eine «überdurchschnittlich gute» in die Geschichte ein: Denn auch im Vergleich mit dem Fünfjahresdurchschnitt konnten die Bergbahnen zulegen. Gesamtschweizerisch beträgt die Veränderung bei den Ersteintritten 16 Prozent und beim Umsatz 21 Prozent. Den grössten Fortschritt zeigen die Waadtländer und Freiburger Alpen. Das Tessin schneidet hingegen auch in diesem Vergleich «sehr schlecht» ab. (abi)