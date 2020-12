Wo die Skipisten offen sind – die grosse Übersicht

coronapandemie

Glarus und Appenzell öffnen Skigebiete am Mittwoch – Luzern wartet noch zu

Nach der Schliessung über die Weihnachtstage öffnen Glarus und Appenzell am Mittwoch ihre Skigebiete. In der Zentralschweiz damit noch zuwarten will Luzern – wie St. Gallen in der Ostschweiz.