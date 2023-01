So kamen die Skigebiete über die warmen Festtage

Wintersport Wenn nur noch die Skipiste weiss ist: So reagieren die Wintersportorte auf das Frühlingswetter Statt Winterstimmung herrschte in der Schweiz über die Festtage Frühlingswetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad. Für die Skigebiete kein Grund zum Aufgeben: Sie wurden kreativ und bleiben optimistisch. Peter Walthard und André Bissegger Jetzt kommentieren 02.01.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weisses Band im grünen Gras: So sah es am 1. Januar bei der Klostermatte in Engelberg aus. Bild: Boris Bürgisser (Engelberg, 01. Januar 2023)

In Delémont wurden am Neujahrstag 20 Grad gemessen, auch in den Bergen gab es unterhalb von 3000 Metern keine Minustemperaturen. Für die Skigebiete eine Herausforderung: In Flumserberg waren nur 25 von 65 Pistenkilometern offen, wie CEO Mario Bislin auf Anfrage sagt. In Betrieb waren 11 von 17 Bahnanlagen. Langweilig wurde es den Gästen dennoch nicht: Das Skigebiet griff in die Trickkiste und lockte die Erholungssuchenden mit zahlreichen Spezialangeboten.

Vom 26. Dezember bis am 8. Januar können die Gäste im Gebiet Flumserberg mit dem Bergbahnticket nämlich nicht nur Ski und Snowboard fahren. Inklusive ist auch der Besuch eines Kletterturms, ein Tanz-, Yoga- und Pilateskurs sowie nachmittägliche Lama- und Ziegentrekkings. Dazu kommt ein Rahmenprogramm für die Kleinen mit Hüpfburg und Märlistunde. Obendrauf organisierten die Bergbahnen zusammen mit der lokalen Gastronomie Livemusik von Rock über Schlager bis Örgeli.

«Die Gäste haben die Spezialangebote sehr gerne angenommen»

Die Bilanz der Event-Offensive ist laut Bislin positiv: «Erfreulicherweise haben unsere Gäste diese Spezialangebote sehr gerne angenommen», sagt er. Das zahlte sich auch finanziell aus: Am Spitzentag seien über 7000 Gäste gekommen. Allerdings: Im Vorjahr hatte man am besten Tag zwischen Weihnachten und Neujahr 11’000 Besucher gezählt.

Im Skigebiet Flumserberg konnte man mit dem Skipass gleich auch Pilates- und Yogakurse besuchen. ho Bergbahnen Flumserberg

Zufrieden ist Bislin dennoch. «Aufgrund der sehr anspruchsvollen Wetterlage haben wir bisher vieles richtig gemacht», lobt er. Die Saison habe ausserdem gerade erst begonnen. «Wir gehen selbstverständlich mit Optimismus in die kommenden Wochen und da ist ja noch etwas Schneefall angesagt», sagt er.

Im Wintersportgebiet Hoch-Ybrig gab es im Vergleich zum Vorjahr etwa 20 Prozent weniger Gäste, wie Geschäftsleiter Urs Keller sagt. «Dafür lief der Saisonkartenvorverkauf erstaunlich gut: Wir haben über 4000 Saisonkarten verkauft und befinden uns damit auf Vor-Corona-Niveau.» Offen sind die Pisten im Gebiet ab einer Höhe von 1400 Metern. Keller bleibt aber optimistisch: «Wenn die Sportferien gut sind und es viele schöne Wochenenden gibt, können wir noch viel aufholen – das zeigte sich auch im vergangenen Jahr.»

Schlechte Bilanz im Hoch-Ybrig Video: Tele 1

Hoffen auf Frau Holle

Optimismus herrscht auch in Laax. «Trotz verhältnismässig warmer Temperaturen konnten wir ein solides Angebot am Berg bereitstellen und können positiv auf die vergangen Tage zurückblicken», sagt Sprecherin Martina Calonder. Und: «Anhand der Ticket- und Aboverkäufe stehen die Vorzeichen für den Rest der Saison gut, unsere Gäste senden uns positive Signale.»

«Nun bleibt zu hoffen, dass uns Frau Holle nicht im Stich lässt.»

Ganz ohne Schnee wird es aber nicht gehen. «Nun bleibt zu hoffen, dass uns Frau Holle nicht im Stich lässt», sagt Calonder. Im ersten Monat der Wintersaison hatte man dieser in der «Weissen Arena» auf die Sprünge helfen müssen. Dass über die Festtage immerhin 90 Pistenkilometer, 25 Bahnanlagen, zwei Snowparks und die Superpipe in Betrieb genommen werden konnten, sei auch «Investitionen in die Beschneiungsinfrastruktur im vergangenen Sommer» zu verdanken, so Calonder.

Grossteil der Pisten geöffnet

Während der kalten Tage zu Beginn des Dezembers konnte genügend Schnee produziert werden, dass man «zumindest die künstlich beschneiten Pisten zu 100 Prozent herrichten» konnte, führt Calonder aus. Das hat sich für die Betreiber gelohnt: «Über die Festtage verzeichneten wir durchschnittlich ca. 10’000 Gäste pro Tag am Berg, was vergleichbar ist mit anderen Jahren um diese Zeit», sagt Calonder.

Ohne Schneekanonen geht in vielen Skigebieten nichts mehr. Keystone

Auch in der Jungfrau Ski Region konnten trotz warmer Temperaturen der Grossteil der Pisten offen bleiben – «inklusive Talpisten, Lauberhornrennstrecke und Freestyle Park», wie Sprecherin Kathrin Naegeli Auskunft gibt. Da das Unternehmen an der Börse kotiert ist, dürfen die genauen Besucherzahlen erst am 1. April publiziert werden. Es seien aber «viele Gäste» gewesen, sagt Naegeli.

«Mitarbeitende haben mit enormem Aufwand beigetragen.»

Diese seien auch durchaus zum Skifahren gekommen. «Vor allem jene, die mehrere Tage im Gebiet übernachteten, waren regelmässig auf Skiern und Snowboard anzutreffen», sagt sie. Auch die Winterwanderwege und Schlittelwege hätten Leute angezogen. Für die Angestellten seien die Wetterverhältnisse aber eine Herausforderung gewesen: «Unsere Mitarbeitenden haben mit enormem Aufwand dazu beigetragen, dass unsere Gäste jeden Tat sehr gut präparierte Pisten vorfinden durften».

Freude am schneesicheren Titlis

Kaum Probleme bereitete die für die Jahreszeit ungewöhnlichen Wärme jenen Gebieten, die hoch genug liegen. «Das Wetter ist im Moment gut», heisst es bei den Titlis Bergbahnen. Marketingchef Urs Egli rechnet mit einer guten Schneesportsaison. «Da wir sehr schneesicher sind, wird die aktuelle Schneesituation in unsere Karten spielen», sagt er. «Dabei haben wir ein weinendes Auge für unsere Mitbewerber im Schneesport und ein lachendes für uns.»

Am Titlis seien über die Festtage mit Ausnahme der vier Lifte auf der Gerschnialp alle Anlagen in Betrieb gewesen, so Egli. Bis am 6. Januar wird deshalb auf dem Trübsee auf 1800 Metern ein Anfängergebiet angeboten.

In der Höhe gibt es keine Probleme: Gletscherskigebiete wie die Titlis Bergbahnen profitieren von den gegenwärtigen Verhältnissen. Bild: Boris Bürgisser (Engelberg, 01. Januar 2023)

Für eine Gesamtbilanz ist es laut Egli noch zu früh. «Der Winter dauert bei uns bis im Mai und bis dahin werden noch viele Parameter einen Einfluss haben», gibt Egli zu bedenken. Er ist aber zuversichtlich: «Es geht wieder aufwärts», sagt er mit Blick auf die Pandemiejahre, die der in Asien populären Destination Titlis stark zugesetzt hatten. So sei am 28. Dezember erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ein Besucherrekord verzeichnet worden.

«Im Wintersport sind wir heute auf Par zum Vorjahr»

Der Gesamtbilanz dürfte das Festtagsgeschäft auf jeden Fall guttun. «Im Wintersport liegen wir Stand heute auf Par zum Vorjahr», sagt Egli. Und das aktuell gute Wetter werde sich «positiv auswirken auf den Vorjahresvergleich.»

Tourismus-Experte: Skigebiete werden schliessen müssen

Damit können sich die Titlis Bergbahnen glücklich schätzen. Für viele kleinere Skigebiete sieht die Zukunft nämlich weniger strahlend aus. «Für Skigebiete mit einer Höhenlage unter 1700 Meter ist die Lage gegenwärtig schwierig», so die Einschätzung von Christian Laesser, Tourismusprofessor an der Universität St.Gallen. In einem am Samstag im Tages-Anzeiger erschienenen Interview sagt er: «Man wird Bahnen schliessen müssen».

Denn wenn in den tieferen Lagen schneearme Winter im Zuge des Klimawandels zum Normalfall werden, bleibt dort nur das Ausweichen auf Angebote in der warmen Jahreszeit. Die Wertschöpfung sei im Wintertourismus aber «in den allermeisten Fällen deutlich höher», sagt Laesser. Im Sommer müssten die Bergbahnen nämlich mit viel mehr anderen Tourismusangeboten konkurrenzieren. Ausgesprochene Ausflugsbahnen wie jene auf den Titlis oder auf das Jungfraujoch bildeten hier eine Ausnahme.

Die Titlis-Bahn ist nicht nur im Winter beliebt – das ist gut für die Wertschöpfung. Bild: Boris Bürgisser (Engelberg, 01. Januar 2023)

Kompletter Rückbau bis Ende des Jahrhunderts

Diese Situation stelle nicht nur für einzelne Bergbahnen eine Herausforderung dar, sondern auch für die Politik. «Es gibt Gebiete, bei denen man sagen muss: Dem ganzen Wintertourismus den Stecker zu ziehen, würde mehr oder weniger auch bedeuten, den ökonomischen Stecker für Bergorte oder sogar für ganze Regionen zu ziehen, etwa im Wallis, in Graubünden oder im Berner Oberland.»

Am Ende bleibt nur der Rückbau: Tiefgelegene Skigebiete haben schlechte Karten. (Symbolbild) Keystone

Dort drohe ein potenziell verheerender Verlust an regionaler Wertschöpfung und Arbeitsplätzen, was auch Folgen für die Immobilienpreise haben werde. An einer Bergbahn hänge oft ein ganzes wirtschaftliches System. «Was man aus nationaler Sichtweise von einer Grossbank behauptet, kann lokal oder regional auch für eine Bergbahn gelten: Too big to fail», sagt Laesser im Interview.

Mittelfristig kämen viele Regionen deshalb nicht darum herum, ihre Kapazitäten schrittweise herunterzufahren. Ein solcher Prozess könne Jahrzehnte dauern, das Ende sei aber absehbar: «Ende des Jahrhunderts hätten wir dann in tieferen und mittleren Lagen einen kompletten Rückbau», so Laesser.

Hoffnung Remote Office

Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, dass die zunehmend heissen Sommer einen neuen Trend auslösten: Nämlich dass hitzegeplagte Stadtbewohner den Sommer öfters in den Bergen verbringen werden. Dies auch als Folge der Homeoffice-Erfahrung in der Pandemie: Laesser nennt als Stichwort «Remote Office», also die Möglichkeit, zeitweise nicht nur von zu Hause aus, sondern von einem ganz anderen Ort aus zu arbeiten. «Das dürfte dazu führen, dass der Sommertourismus irgendwann einen grösseren Teil des Wintergeschäfts kompensieren kann, als es momentan der Fall ist», so Laesser.

In höheren Lagen dürften nach seiner Einschätzung dagegen amerikanische Verhältnisse Einzug halten: «Ein insgesamt schmales, örtlich aber umfassendes Angebot bei beträchtlicher Nachfrage.» Die Skigebiete, die dannzumal noch im Wettbewerb seien, dürften dann «sehr gut verdienen», so Laesser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen