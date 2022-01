Schweizer Bergbahnen ziehen positive Bilanz zu den Festtagen

Wintertourismus «So viele Gäste wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr»: Bergbahnen ziehen positive Bilanz zu den Festtagen Über die Festtage gönnten sich viele eine Auszeit in den Bergen. Die Schweizer Bergbahnen ziehen eine positive Bilanz. Sorgen bereitete ihnen eher die Rekrutierung von Personal. 02.01.2022, 12.50 Uhr

Der Pandemie zum Trotz: Im Dezember zog es viele Menschen in die Berge. Symbolbild: Keystone

Aufatmen am Berg: Im Vergleich zum Vorjahr haben viele Schweizer Bergbahnen über die Festtage gute Geschäfte gemacht. Das zeigt eine Umfrage von CH Media bei fünf Schweizer Bergbahnen. «Am 31. Dezember hatten wir am Titlis so viele Gäste wie seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr», heisst es von den Bergbahnen Titlis.