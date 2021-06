Wirtschaft Auf Krise folgt Boom: Economiesuisse erwartet BIP-Wachstum von 3,4 Prozent Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse prognostiziert für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 3,4 Prozent. Risiken seien die Verschuldung und die Entwicklung der Immobilienpreise. Gina Bachmann 08.06.2021, 10.00 Uhr

Im Exportgeschäft dürften vor allem die Maschinen-, Elektro-, und Metallindustrie vom Aufschwung profitieren. Keystone

Der Schweiz steht ein wirtschaftlicher Aufschwung bevor – so prognostiziert es zumindest der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Vertreter des Verbands stellten am Dienstag vor den Medien die Prognose für die Schweizer Wirtschaft vor. Beim BIP rechnet der Verband mit einem Wachstum von 3,4 Prozent in diesem Jahr, womit das Vorkrisenniveau der Wertschöpfung wieder erreicht werden dürfte. Die Arbeitslosigkeit geht laut Economiesuisse von 3,2 Prozent auf 2,9 Prozent zurück.

Sowohl die Export- als auch die Binnenwirtschaft können laut Economiesuisse zulegen. Im Exportgeschäft dürften vor allem die Maschinen-, Elektro-, und Metallindustrie vom Aufschwung profitieren. Beim Binnenkonsum sind es die Gastronomie, der Tourismus und der Detailhandel. Allgemein gilt: Je stärker der Einbruch im letzten Jahr war, desto grösser dürfte dieses Jahr das Wachstum ausfallen.

Banken profitieren, Baugewerbe weniger

Darüber hinaus werden aber auch Branchen profitieren, die nicht stark von der Pandemie betroffen waren. Das gilt wegen der gestiegenen Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen etwa für den Bankensektor. Auch die chemisch-pharmazeutische Industrie und die Medizinaltechnikbranche dürften längerfristig profitieren. Etwas getrübt sind die Aussichten im Baugewerbe. Steigende Preise für Baumaterialien dämpfen die Nachfrage. Jedoch prognostiziert Economiesuisse auch für den Bau insgesamt ein Anstieg der Wertschöpfung.

Mit steigenden Konsumentenpreisen ist laut Economiesuisse trotz Aufschwungs nicht zu rechnen. Mit der Rückkehr des Einkaufstourismus, der Konkurrenz aus dem Ausland und den vermehrten Online-Einkäufen liessen sich aktuelle kaum Preisaufschläge durchsetzen, heisst es weiter.

Häuserpreise könnten zu «abrupter Korrektur» führen

Wie lang der Boom anhalten könnte, ist unklar. Economiesuisse ist für das Jahr 2022 noch optimistisch mit einer Prognose von abermals plus 3 Prozent beim BIP. Der Verband sieht aber auch Risiken. Der grösste Unsicherheitsfaktor sei nach wie vor die Pandemie. Damit die epidemiologische Lage nicht erneut ausser Kontrolle geraten kann, müsse die Durchimpfung der Bevölkerung bis Herbst gelingen, heisst es.

Gefahren könnten sich aber auch an den Finanzmärkten abzeichnen. Die Pandemie habe die durch die Tiefzinspolitik entstandene Verschuldung bei den öffentlichen und privaten Haushalte noch verstärkt. «Das Risiko von unkontrollierten Entwicklungen an den Finanzmärkten, das Ausbrechen einer zweiten Euro-Krise oder ein Wiedererstarken des Frankens sind daher nicht auszuschliessen». Dabei spielen auch die Immobilienpreise eine Rolle. Die anhaltenden Preissteigerungen erhöhten das Risiko von «abrupten Marktkorrekturen», so Economiesuisse.