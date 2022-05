Bereits 2000 Pleiten bis April: Nun rollt die Konkurswelle an

Folgen der Pandemie 2000 Pleiten bis April: Nun rollt die Konkurswelle in der Schweiz an Seit Beginn der Pandemie wird vor einer Konkurswelle gewarnt. Lange Zeit blieb die Zahl der Pleiten unterdurchschnittlich. Nun hat der Wind gedreht. Bei den Konkursen gab es seit Jahresbeginn einen Sprung. 05.05.2022, 07.08 Uhr

Bis April mussten in der Schweiz bereits über 2000 Firmen Konkurs anmelden. Das ist ein deutlicher Anstieg. Keystone

Der Trend hatte sich vor zwei Monaten abgezeichnet – und setzt sich nun fort. Die Zahl der Konkurseröffnungen als Folge einer Firmenüberschuldung steigt seit Beginn des Jahres sprunghaft an. In den ersten vier Monaten 2022 mussten 2100 Unternehmen Konkurs anmelden. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt ist das ein Plus von satten 37 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform am Donnerstag veröffentlicht hat.