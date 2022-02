Wirtschaft Ems erzielt Höchstwerte bei Umsatz und Gewinn Die Ems-Gruppe kann deutlich zulegen und steigert den Umsatz um über 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darum schüttet der Konzern auch eine deutlich höhere Dividende aus. 11.02.2022, 06.30 Uhr

Die Ems-Gruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr kräftig zulegen. Keystone

2021 erzielte der Spezialist für Hochleistungspolymere einen Nettoumsatz von insgesamt 2,25 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus um 25,1 Prozent, wie die Ems-Gruppe am Freitag meldet. Auch das Betriebsergebnis (Ebit) fiel mit 640 Millionen (+24,3 Prozent) für das Unternehmen erfreulich aus. Sowohl Umsatz und Gewinn seien «auf neuen Höchstwerten», freut sich das Unternehmen in einer Mitteilung.