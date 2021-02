Wirtschaft Geschlossene Zahnarztpraxen: Der Umsatz von Straumann sank um über 10 Prozent Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie haben auch den Umsatz von Straumann getroffen. Bereits gegen Ende des Jahres sei aber in allen Regionen eine Erholung spürbar gewesen. 16.02.2021, 08.06 Uhr

Das Basler Dentaltechnik-Unternehmen Straumann musste wegen geschlossener Zahnarztpraxen 2020 einen Umsatzrückgang hinnehmen. Keystone

(mg) Konkret sank der Umsatz des Basler Dentaltechnik-Unternehmens im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf 1,43 Milliarden Franken. Das teilte Straumann am Dienstag mit. «Nach einem vielversprechenden Start in das Jahr 2020 geriet das Geschäft im zweiten Quartal ins Stocken, als viele Zahnarztpraxen schliessen mussten», heisst es in der Mitteilung. Zum Jahresende seien aber die Umsätze in allen Regionen wieder zum Wachstum zurückgekehrt.