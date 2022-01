Krebsdiagnose: Baloise Chef tritt vorläufig kürzer

Wirtschaft Krebsdiagnose: Baloise Chef zieht sich vorläufig aus operativem Geschäft zurück Gert De Winter tritt kürzer. Aufgrund einer Krebserkrankung wird der Chef des Versicherers Baloise Group seine Funktion bis im Sommer nur eingeschränkt wahrnehmen. 06.01.2022, 07.11 Uhr

Wegen einer Erkrankung tritt Konzernchef De Winter kürzer. Keystone

Baloise Group CEO Gert De Winter habe darüber informiert, dass bei einer Untersuchung ein Tumor in der Speiseröhre festgestellt worden sei, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Er muss sich deshalb einer medizinischen Behandlung unterziehen. Trotz seiner Krankheit wird De Winter weiterhin die strategischen Geschäfte führen.

Aus dem operativen Tagesgeschäft zieht er sich vorläufig zurück. In diesem Bereich springt Michael Müller, Chef von Baloise Schweiz, in die Bresche. «Wir sind zuversichtlich, dass Gert in wenigen Monaten seine Funktion wieder vollumfänglich wahrnehmen wird. Die Baloise-Familie wünscht ihm eine gute, vollständige Genesung und viel Kraft für die anstehende Behandlung», wird Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta in der Mitteilung zitiert. (rwa)