Novartis will Sandoz als eigenständiges Unternehmen ausgliedern

Wirtschaft Novartis will Sandoz ausgliedern: «Dadurch entsteht das grösste europäische Generikaunternehmen» Sandoz soll künftig nicht mehr Teil von Novartis sein. Der Pharmagigant will, dass sein Tochterunternehmen künftig eine eigenständige Firma ist. 25.08.2022, 07.19 Uhr

Der Pharmakonzern Novartis ist aus den Basler Chemiefirmen Sandoz und Ciba Geigy hervorgegangen. Keystone

Novartis will seine Tochterfirma Sandoz loswerden. Im vergangenen Jahr hatte der Pharmakonzern angekündigt, dass er eine «strategische Prüfung» über seine Generikasektion durchführt. Nun schafft Novartis Klarheit: «Das Sandoz Geschäft soll durch eine hundertprozentige Ausgliederung als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die neue Firma habe ihren Sitz in der Schweiz und werde auch an der hiesigen Börse gehandelt.