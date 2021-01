wirtschaft Weiterhin düstere Aussichten für den Detailhandel Während des Lockdowns sind die Passantenfrequenzen laut einer Studie der Credit Suisse um 80 Prozent eingebrochen. Auch in Zukunft müsse der Detailhandel mit weniger Kunden rechnen. 06.01.2021, 09.27 Uhr

Auch die Zürcher Bahnhofstrasse ist seit Ausbruch der Coronapandemie weniger voll. Keystone

(gjo) Im Jahr 2020 sei der Schweizer Detailhandel «richtiggehend durchgerüttelt worden», schreibt die Credit Suisse in ihrer am Mittwoch erschienenen Studie «Retail Outlook». Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie – insbesondere der Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai – hätten markante und gleichzeitig sehr unterschiedliche Konsequenzen für die Umsatz und Gewinnentwicklung der verschiedenen Segmente in der Detailhandelsbranche gehabt.