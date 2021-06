Wirtschaftliche Lage Rückläufiger Konsum: BIP sinkt leicht im ersten Quartal Das Bruttoinlandprodukt (BIP) sank in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,5 Prozent. Während der private Konsum stark zurückging, konnte die Industrie ein kräftiges Wachstum vorweisen. 01.06.2021, 09.47 Uhr

Die gute Entwicklung der Industrie verhinderte einen noch stärkeren Rückgang des Bruttoinlandprodukts im ersten Quartal. (Symbolbild) Keystone

Die Binnenkonjunktur verliert etwas an Fahrt. Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz ist im ersten Quartal des neuen Jahres um 0,5 Prozent leicht zurückgegangen. Dies nachdem im Vorquartal noch ein leichtes Plus von 0,1 Prozent resultierte. Dies teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mit.