Aktuelle Schweizer Wirtschafts-News

14:57 Uhr DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER

On stellt Schuh aus CO-Emissionen her

Die Schweizer Sportmarke On hat am Donnerstag einen Schuh vorgestellt, der mit Kohlenstoffabfällen hergestellt wurde. Für den Schuh namens «Cloudprime» wird Kohlenmonoxid aus Industrieabgasen oder Mülldeponien abgefangen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In weiteren Produktionsschritten werden die Abgase zunächst in Alkohol und schliesslich in ein EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat-Copolymer) umgewandelt. Mit diesem Material stellt dann On Schaumstoff für den Schuh her.

Für den Laufschuh «Cloudprime» hat On einen Kunststoff verwendet, der auf Kohlenstoffabfällen basiert.

Bei der Herstellung arbeitet die Sportmarke mit den Unternehmen Lanzatech, Technip Energies und Borealis zusammen. On hat sich zum Ziel gesetzt, dass in Zukunft jedes seiner Produkte «frei von fossilen Brennstoffen» und «vollständig zirkulär» ist.

On hat vor kurzem seine Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Firma, an der Tennis-Star Roger Federer finanziell beteiligt ist, erwartet neu einen Nettoumsatz von mindestens 1,1 Milliarden Franken. Zuletzt stand der Laufschuh-Hersteller wegen der Millionen-Saläre für die Chefs in der Kritik.