Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

Einkaufstour der Post geht weiter: Kickbag wird übernommen

Der gelbe Riese hat in der letzten Zeit zahlreiche Firmen übernommen. Nun ist eine weitere dazugekommen: Die Post hat Kickbag übernommen, wie sie am Montag mitteilt. Kickbag sei ein «kleines innovatives Unternehmen, das wiederverwendbare Verpackungen anbietet». Über den Kaufpreis und die weiteren Übernahmemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Die St.Galler Firma bietet «eine verschliessbare Tasche aus recyceltem PET oder Kunststoff» für den Onlinehandel an. Das ist eine Alternative zu Karton und könne bis zu 30 Mal wiederverwendet werden. «Man kann ihn also entweder zum Rücksenden der Ware verwenden oder gratis via gelbem Briefkasten an den Händler zurückschicken», schreibt die Post. Schon seit der Gründung 2020 sei die Post Logistikpartnerin. Nun habe man beschlossen, «die smarte Lösung des Kickbags weiter zu fördern und in die eigenen Strukturen einzubauen.» So könne der Versand von Waren nachhaltiger gestaltet werden.

«Die Kundinnen und Kunden wünschen sich immer häufiger umweltschonendere Verpackungen und einen emissionsfreien Versand», heisst es in der Mitteilung. Daher sei die Übernahme «ein logischer Schritt». Über genaue Zahlen schweigt sich die Post aus. In einem Bericht des «St.Gallers Tagblatts» hiess es in diesem Januar, dass im vergangenen November und Dezember rund 6000 Sendungen in einem Kickbag verschickt wurden. Alleine damit konnten schätzungsweise zirka 1,5 Tonnen Kartonmüll oder 300 Kilogramm Einwegplastik-Versandbeutel ersetzt werden. (mg)