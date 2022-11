Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

07:16 Uhr Montag, 14. November

Sonova: Mehr Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftshalbjahres 2022/23 den Umsatz auf 1,8 Milliarden Franken gesteigert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 17,9 Prozent in Lokalwährungen (respektive 15,1 Prozent in Franken), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Den Anstieg führt das Unternehmen auf das «solide organische Wachstum» zurück wie auch auf jüngste Firmenkäufe. Unter dem Strich blieb Sonova ein Betriebsgewinn vor Amortisationen (Ebitda) von knapp 400 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 3 Prozent (in Franken: 2 Prozent).

«Die Dynamik des globalen Hörgerätemarktes hat sich im ersten Geschäftshalbjahr aufgrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds verlangsamt», wird CEO Arnd Kaldowski in der Mitteilung zitiert. «Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres anhalten wird». Für das zweite Geschäftshalbjahr hält das Unternehmen denn auch an seiner Prognose fest. Allerdings dürfte diese am «untere Ende der prognostizierten Wachstumsspanne» liegen. (sat)