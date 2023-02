Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

11:03 Uhr Montag, 27. Februar

Der Aargau ist bei Chefinnen top – Basel bei Verwaltungsrätinnen

In Führungspositionen in der Wirtschaft sind Frauen auf dem Vormarsch. Wie genau, zeigt eine am Montag publizierte Auswertung der Wirtschaftsauskunftsfirma Crif. Demnach liegt die Frauenquote im Management aktuell bei 27,8 Prozent. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren hatte dieser Wert noch bei 23,8 Prozent gelegen. Auf Stufe Verwaltungsrat liegt lag die Frauenquote im untersuchten vergangenen Jahr bei 23,9 Prozent (2012: 20,5 Prozent). Crif hat für die Studie das Handelsregister nach Namen von Führungspersonen oder Verwaltungsrätinnen ausgewertet.

Nach Regionen betrachtet weist der Aargau mit 30,5 Prozent den höchsten Anteil weiblicher Führungspersonen auf. Ebenfalls auf dem Podest sind die Kantone Appenzell Ausserrhoden (29,7 Prozent) sowie Thurgau und Appenzell Innerrhoden (beide 29,6 Prozent). Der wirtschaftsstarke Kanton Zürich hat eine Frauenquote von 29,1 Prozent. Am Ende der Rangliste liegen die Kantone Neuenburg (23,8 Prozent), Zug (24,5 Prozent) und Wallis (24,6 Prozent). Im Zehnjahresvergleich am stärksten gewachsen ist der Anteil Frauen in Führungspositionen im Kanton Basel-Stadt (plus 6 Prozent) gefolgt von Uri (5,4 Prozent) und Nidwalden (5 Prozent).

In den Verwaltungsräten hat derweil der Kanton Basel-Stadt mit einem Frauenanteil von 25,5 Prozent die Nase vorn. Auf den Treppchen folgen der Aargau (25,3 Prozent) und Zürich (24,9 Prozent). Das Schlusslicht bildet der Kanton Zug mit einer Frauenquote von 18,9 Prozent sowie Appenzell Innerrhoden (20,6 Prozent) und Neuenburg (22,3 Prozent). Über das vergangene Jahrzehnt am stärksten gewachsen ist der Frauenanteil in Verwaltungsräten im Kanton Obwalden (plus 4,5 Prozent) gefolgt von Basel-Stadt (4 Prozent) und Bern (3,9 Prozent).

Schweiz holt europaweit auf

Nebst gesellschaftlichen Veränderungen ist der Anstieg von Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft auch politisch gewollt. So verpflichtet der neue Geschlechterrichtwert grössere, börsenkotierte Gesellschaften in Verwaltungsräten zu einem Frauenanteil von mindestens 30 Prozent und in Geschäftsleitungen von mindestens 20 Prozent.

Dieser nicht bindende Druck scheint zu wirken: Zuletzt hatte der Personalberater Russel Reynolds Anfang Jahr gemeldet, der Anteil Frauen in Chefetagen der 20 im Swiss Market Index vertretenen Konzerne sei 2022 um 5 Punkte auf 24 Prozent gestiegen. Dazu sei dies der höchste Anstieg in einem europäischen Land – womit die Schweiz Deutschland und Dänemark letztes Jahr überhol habe und nun auf Platz 6 liege. (sat)