Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

07:04 Uhr Dienstag, 21. Februar

K Kiosk und Avec neu bei Too Good To Go dabei

Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Valora baut ihre Partnerschaft mit der Organisation Too Good To Go weiter aus. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Konkret geben neu auch die rund 330 Verkaufsstellen von K Kiosk und Avec in der Schweiz ihre nicht verkauften Lebensmittel gegen Ladenschluss vergünstigt ab.

Die Kundinnen und Kunden erfahren über die Too-Good-To-Go-App, ob und in welcher Verkaufsstelle so genannte «Überraschungspäckli» gekauft werden können. Diese sollen 4,90 Franken kosten und ergeben sich aus dem jeweiligen Tagesangebot – etwa Salat, Muffins oder Sandwiches. Der ursprüngliche Warenwert beträgt rund 15 Franken. Damit können noch geniessbare Lebensmittel, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können, gerettet werden.