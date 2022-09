Aktuelle Schweizer Wirtschafts-News

07:33 Uhr Montag, 5. September

Trockenheit und Alpiq machen grösstem Energieversorger der Westschweiz zu schaffen

Romande Energie meldet für das erste Halbjahr durchzogene Geschäftszahlen. Wie der grösste Stromversorger der Westschweiz am Montag mitteilt, ist der Umsatz zwar um 16 Prozent auf 347 Millionen Franken angestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist dagegen um 23 Prozent gesunken – auf 24 Millionen. Der Reingewinn fällt mit einem Minus von 46 Millionen sogar tiefrot aus.

Laut Romande Energie ist dieser Verlust vor allem auf dessen Beteiligung am Energiekonzern Alpiq zurückzuführen. Erst vergangene Woche meldete dieser einen Verlust von 592 Millionen Franken im ersten Halbjahr. Alf Folge davon muss Romande Energie laut Mitteilung einen buchhalterischen Verlust von 70 Millionen notieren. Ohne diesen Verlust würden die Westschweizer laut eigenen Angaben für das erste Halbjahr einen Nettogewinn von 24 Millionen ausweisen.

Zudem leidet Romande Energie unter den Folgen der Trockenheit. Weil das Wetter verrückt spiele, sei die Situation in den Flusskraftwerken «katastrophal», erklärt Christian Petit, Direktor von Romande Energie, in einem gleichentags erschienenen Interview in der «Tribune de Genève». Was im Übrigen auch auf die Windkraft zutreffe. Der Westschweizer Energieversorger produziert laut eigenen Angaben etwa 40 Prozent des an die Haushalte verkauften Stroms selbst, vorab mit Laufwasserkraftwerken. Und dies aktuell zu Kosten, «die weit unter den aktuellen Marktpreisen liegen», so Christian Petit.

Das Umsatz-Plus erklärt das Unternehmen mit Beteiligungen am Pumpspeicherkraftwerk Hongrin-Léman sowie an Wind- und Wasserkraftwerken in Frankreich respektive dem gestiegenen Stromhandel. (sat)