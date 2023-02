Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

16:00 Uhr Dienstag, 21. Februar

Zalando kündigt Massenentlassung an

Der Onlinemodehändler Zalando will «mehrere hundert Stellen» abbauen. Dies berichtet die «FAZ», die sich dabei auf ein internes Schreiben der beiden Co-Chefs und Gründer Robert Gentz und David Schneider an die Belegschaft des Dax-Konzerns beruft. Die Beiden sprechen darin von einer «sehr harten, aber notwendigen Entscheidung», um Zalando auf die in der «Zukunft liegenden Herausforderungen und Chancen vorzubereiten».

Insbesondere soll es um Stellen in der Verwaltung gehen, auch auf der Führungsebene. Nicht betroffen seien Mitarbeitende in den Logistikzentren, dem Kundendienst und den stationären Outletläden. Welche anderen Bereiche wie stark betroffen sind, wisse der Vorstand derzeit selbst noch nicht. Schneider und Gentz halten sich laut der «FAZ» eine «breite Spanne» an Optionen offen.

Das Geschäft des Onlinemodehändlers mit Sitz in Berlin leidet nach einer enormen Wachstumsphase unter der Inflation und der miesen Konsumlaune. In den letzten Monaten soll Zalando das Tempo der Neueinstellungen deshalb bereits verlangsamt haben. «Über die letzten Jahre sind einige Teile unseres Unternehmens zu stark gewachsen», räumen Gentz und Schneider in ihrem Brief ein. Von 2020 bis 2021 stieg die Mitarbeiterzahl von knapp 14'200 auf mehr als 17'000. (gjo)