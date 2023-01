Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

07:13 Uhr 19. Januar

Zur Rose: Wie geplant weniger Umsatz, aber schnellerer Umbau

Zur Rose hat im vergangenen Jahr noch 1,8 Milliarden Franken Umsatz erwirtschaftet. Das ist zwar ein Minus von 5.4 Prozent gegenüber 2021. Dennoch zeigt sich die international tätige, in der Ostschweiz beheimatete Online-Apotheke am Donnerstag in einer Mitteilung zufrieden damit. Denn damit sei der geplante Umsatz erzielt worden. Während dieser in Deutschland um 12,2 Prozent schrumpfte, zog das Geschäft in der Schweiz im vergangenen Jahr um 9,5 Prozent kräftig an.

Zur Frage, was dem Unternehmen am Ende unter dem Strich blieb, äussert sich Zur Rose noch nicht im Detail. In der Mitteilung heisst es einzig, auch das Ergebnis 2022 werde «besser als erwartet» ausfallen. Besser als geplant läuft laut der Online-Apotheke auch das vergangenes Jahr lancierte sogenannte Ebitda-Break-even-Programm. Entsprechend werde auch das bisher geäusserte Ziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebidta) fürs vergangene Jahr angehoben. Alle Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 werden für den 23. März in Aussicht gestellt. (sat)