Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

12:00 Uhr Dienstag, 8. NOvember

Wegen Russen-Oligarch: Ermittler durchsuchen deutsche UBS-Büros

Deutsche Ermittler haben am Dienstag in Frankfurt am Main und in München Filialen der UBS durchsucht. Wie zuerst der «Spiegel» meldete, geht es in dem Fall um den sanktionierten russischen Oligarchen Alischer Usmanov. Die Durchsuchung in den Räumen der Schweizer Grossbank in Deutschland durch Mitarbeitende des Bundeskriminalamts (BKA) erfolgte demnach im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.

Wie das Online-Portal mit Verweis auf einen BKA-Sprecher meldete, ging es bei der Aktion darum, Beweismittel in einem Verfahren gegen Usmanov wegen Geldwäsche zu sammeln. Mitarbeiter der Bank seien nicht beschuldigt. Auf Anfrage von CH Media «bestätigt» ein Sprecher die Untersuchungen und deren geschilderte Umstände. Und der UBS-Sprecher ergänzt, die Bank «kooperiert vollständig mit den Behörden».

Hintergrund ist laut «Spiegel» ein deutsches Ermittlungsverfahren gegen den Oligarchen Alischer Usmanov wegen des Verdachts der Geldwäscherei, der Steuerhinterziehung und des Verstosses gegen das deutsche Aussenwirtschaftsgesetzes. Im selben Fall hatten deutsche Fahnder bereits im September Immobilien am Tegernsee bei München durchsucht und Unterlagen sowie Wertgegenstände sichergestellt. Zudem wurde kurz darauf eine Yacht Usmanovs im Bremer Hafen durchsucht.

Die EU bezeichnete Alisher Usmanov beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs als «kremlfreundlichen Oligarchen mit besonders engen Beziehungen zu Putin». Seine Stellung hänge vom Willen des russischen Präsidenten ab. Zudem soll er als Strohmann für Putin gedient und seine «geschäftlichen Probleme» gelöst haben. Usmanov hält Beteiligungen an Eisenerz, Stahl, Medien und Internetunternehmen. 2016 machte die Zeitung «Le Temps» öffentlich, dass er nach Lausanne übersiedelte und hier auch Steuern bezahlte. Die «Bilanz» nahm ihn in die Liste der 300 reichsten Schweizer auf mit einem Vermögen von 12 bis 13 Milliarden Franken. Laut «Forbes» residiert Usmanov inzwischen jedoch wieder in Moskau. (sat)