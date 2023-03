Wirtschafts-News aus der Schweiz | Aktuell im Ticker

11:17 Uhr Dienstag, 21. März

Laufschuhhersteller On knackt erstmals Milliarden-Schwelle

Der Schweizer Laufschuhersteller On blickt auf ein gutes Jahr zurück – trotz Lieferengpässen, knappen Produktionskapazitäten und Unterbrechungen in den globalen Handelswegen. Mit einem Nettoumsatz von über 1,2 Milliarden übertraf das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte die Milliardengrenze. Gesamthaft ist On im vergangenen Jahr um 68,7 Prozent gewachsen, wie der Laufschuhhersteller, an dem Roger Federer beteiligt ist, am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn beläuft sich auf 57,7 Millionen Franken.

Das starke Wachstum soll auch im laufenden Jahr weitergehen. «Die anhaltende aussergewöhnliche Nachfrage nach den Produkten von On, das starke Produktportfolio und der Erfolg im Multi-Channel-Geschäft stimmen das Unternehmen sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 sehr gute Ergebnisse zu erzielen», schreibt On. Konkret erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von «mindestens» 1,7 Milliarden Franken sowie eine Bruttogewinnmarge von 58,5.

«Das Jahr 2022 hat unsere eigenen Erwartungen weit übertroffen», wird der Co-Chef und Finanzverantwortliche Martin Hoffmann in der Mitteilung zitiert. «Nach einem grossartigen Jahr und einem aussergewöhnlich starken vierten Quartal gehen wir mit viel Momentum und in einer Position der Stärke in das Jahr 2023.» (abi)