Neue CEO, rote Zahlen, Firma verkauft? Schweizer Wirtschafts-News

11:19 Uhr Samstag, 9. Juli

Vor Übernahme: Skigebiet Andermatt erhält neue US-Verwaltungsräte

Im März wurde bekannt, dass der ägyptische Investor Samih Sawiris seine Mehrheit an den Wintersportanlagen in Andermatt-Sedrun abgibt und dafür das US-Unternehmen Vail Resorts mit 55 Prozent einsteigt. Es ist der erste Auftritt der weltweit grössten Betreiberin von Skigebieten in Europa.

Wie die Andermatt-Sedrun Sport AG am Samstag mitteilt, sind nun die Grundlagen für die Übernahme geschaffen worden. Dies einerseits mit der Wahl von sieben neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat (VR), darunter Vail-Vizepräsident Michael Barkin. Ebenfalls zugewählt worden ist ein Vertreter von Sawiris Andermatt Swiss Alps AG. Dafür waren vier der neun bisherigen VR-Mitglieder auf die ausserordentliche Generalversammlung vom Samstag hin zurückgetreten. Zudem haben die Aktionäre laut einer Mitteilung am gleichen Tag der Schaffung einer Einheitsnamenaktie sowie einer ordentlichen Kapitalerhöhung zugestimmt. (sat)