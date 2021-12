Wirtschaftsaufschwung Lohnrunde 2022: Gewerkschaften kritisieren knausrige Krisengewinner Der Dachverband der Arbeitnehmenden Travail Suisse fordert angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs höhere Löhne im neuen Jahr. Die Verhandlungen würden derzeit aber zäh verlaufen. Gina Bachmann 20.12.2021, 09.30 Uhr

Für Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter gibt es auch nächstes Jahr keine generelle Lohnerhöhung. (Symbolbild) Keystone

Vergangenes Jahr hielten sich die Gewerkschaften wegen der Coronakrise noch zurück mit Lohnforderungen. Nun wollen sie, dass der aktuelle Wirtschaftsaufschwung den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute kommt, und zwar in Form von mehr Lohn. «Es ist offensichtlich, dass einzelne Branchen und Unternehmen die herrschende Unsicherheit nutzen, um Extra-Gewinne zu erzielen», heisst es am Montag in einer Mitteilung von Travail Suisse, dem unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden.

Als weiteres Argument führt Travail Suisse die Teuerung ins Feld, welche die Löhne weiter unter Druck setzt. «Diesen Entwicklungen zum Trotz sahen sich Gewerkschaften und Berufsverbände mit zähen Lohnverhandlungen konfrontiert», so Travail Suisse. Zwar würden die Löhne für viele Arbeitnehmende im neuen Jahr steigen, jedoch nicht in ausreichendem Ausmasse, wie es weiter heisst. Dabei hätten die Arbeitnehmenden überdurchschnittlichen Einsatz geleistet.

Wenig Bewegung bei Tieflöhnen

Zwischen den Branchen gibt es grosse Unterschiede in der Lohnentwicklung. So gab es etwa im Baugewerbe zum zweiten Mal in Folge trotz Bauboom und Fachkräftemangel eine Nullrunde. Unzufrieden sind die Gewerkschaften und Berufsverbände auch mit der Lohnentwicklung in der Gastronomie, wo der Mindestlohn bei unter 3500 Franken bleibt. Auch andere Berufe mit traditionell tiefen Löhnen wie Bäckerinnen und Coiffeure gehen dieses Jahr mehrheitlich leer aus.

Bezogen auf das Gesundheitswesen spricht Marco Geu, Zentralsekretär der Gewerkschaft Syna gemäss Mitteilung von einer «Pflästerlipolitik». In den meisten Betrieben kämen nur höher Qualifizierte zu einer Lohnerhöhung. «Mit dieser Politik treiben die Arbeitgeber die Spaltung des Gesundheitspersonals weiter voran und entwerten den grossen und unverzichtbaren Effort all jener Angestellten, die weniger qualifiziert sind», so Geu. Noch sei offen, wie sich die angenommene Pflegeinitiative auf die Löhne im Gesundheitswesen auswirken werde.

Arbeitgeber bevorzugen individuelle statt generelle Lohnerhöhungen

Positiv entwickeln sich die Löhne dagegen im Detailhandel. Der Syna-Zentralsekretär spricht gar von einem «Ruck». Wie bereits bekannt wurde, erhöhen Migros und Coop ihren Mindestlohn im neuem Jahr auf 4100 Franken. Aldi wird seinen Mindestlohn gar auf 4600 Franken erhöhen. «Das ist eine wichtige und erfreuliche Entwicklung», heisst es seitens der Syna. Zufrieden sind die Gewerkschaften auch mit den Verhandlungen im Baunebengewerbe, im Kleingewerbe und der Bundesverwaltung.

Generell kritisieren die Gewerkschaften die Tendenz zu individuellen statt generellen Lohnerhöhungen, etwa in Industrie und Verwaltung. «Die Arbeitnehmenden haben in den letzten Monaten unter teilweise widrigen Umständen hervorragende Arbeit geleistet», wird Greta Gysin, Co-Präsidentin des Personalverbands Transfair in der Mitteilung zitiert. «Es ist problematisch, mittels individueller Lohnerhöhungen jetzt nur Einzelne dafür zu belohnen.»