Dank Werbeaktion flossen 15 Million in die Walliser Wirtschaft

Wirtschaftsförderung Dank Werbeaktion flossen 15 Million zurück in die Walliser Wirtschaft Die Werbeaktion «Tourismus Wallis» war erfolgreich: Mit drei Aktionen konnte die kantonale Wirtschaft mit über 15 Millionen Franken gefördert werden. 17.01.2022, 09.49 Uhr

Wer im Wallis Ferien machte oder einkaufte, erhielt vom Kanton Gutscheine. Damit wurde die Wirtschaft unterstützt. (Symbolbild) Keystone

Die Walliser Wirtschaft wurde von der Coronakrise hart getroffen. Eine vom Kanton lancierte Werbeaktion, die mit 16 Millionen Franken dotiert war, sollte sie unterstützen. Am Sonntag ging die im Juli 2020 gestartete dreiteilige Aktion zu Ende, wie der Kanton am Montag mitteilte. Die Bilanz ist erfreulich: Insgesamt flossen mehr als 15 Millionen Franken zurück in die kantonale Wirtschaft.