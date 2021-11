Dank tertiärem Sektor: BIP steigt 2019 in fast allen Kantonen

Wirtschaftswachstum Dank tertiärem Sektor: BIP stieg 2019 in fast allen Kantonen 2019 hat der Wirtschaftsmotor in der Schweiz kräftig gebrummt: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg in fast der ganzen Schweiz. Vor allem Obwalden, Glarus und Zug konnten profitieren. 11.11.2021, 09.27 Uhr

Das Formel-E-Rennen im Jahr 2018 sorgt unter anderem dafür, dass das BIP im Jahr 2019 in Zürich im Vergleich zurück ging. Keystone

Die neustens Schätzungen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen es: 2019 stieg das BIP zu Preisen des Vorjahres in fast allen Schweizer Kantonen an. Das teilte das BFS am Donnerstag mit. Das markanteste Wirtschaftswachstum verzeichneten die Kantone Obwalden (+3,5 Prozent), Glarus (+3,2 Prozent), Zug (+2,7 Prozent), Basel-Stadt und Luzern (beide +2,6 Prozent) sowie Wallis (+2,5 Prozent). Zum Vergleich: Das nationale BIP zu Preisen des Vorjahres wuchs 2019 um 1,2 Prozent.