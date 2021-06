Trotz Krise: Vermögen in der Schweiz steigen auf 5 Bio. Dollar

Wohlstand Trotz Krise: Vermögen in der Schweiz sind auf rekordhohe fünf Billionen Dollar gestiegen In der Schweiz sind die Vermögen trotz Coronakrise 2020 auf einen Rekordwert von fünf Billionen Dollar gestiegen. Auch die Anzahl der Millionäre und Milliardäre dürfte hierzulande künftig zunehmen. Dario Pollice, dpa 10.06.2021, 10.47 Uhr

Money, money, money: In der Schweiz sind die Vermögen 2020 auf fünf Billionen Dollar angestiegen. (Symbolbild) Keystone

Wer einen Blick auf den am Donnerstag veröffentlichten Global Wealth Report der Boston Consulting Group (BGC) wirft, könnte meinen, es gab keine Coronakrise. Die Analyse der Unternehmensberatung zeigt, dass die Menschen rund um den Globus 2020 in der Summe so viel Reichtum angehäuft haben wie nie. Die Finanznachrichtenagentur AWP berichtete zuerst darüber.